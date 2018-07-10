شكّل الذكاء الاصطناعي ثورة كبيرة في المجالات كافة، وبدخوله عالم تطبيقات الهواتف الذكية فقد مكّن من فتح آفاق جديدة أمام مطوّري التطبيقات لتحديث تطبيقاتهم وإضافة عديد من المزايا للاستخدامات كافة، وأصبحت ميزة الذكاء الاصطناعي إحدى ميزات المفاضلة بين تطبيقين أو أكثر يقومون بتنفيذ المهمة ذاتها. وعند الحديث عن التطبيقات المخصصة بتحرير الصور والفيديو، فإن هناك المئات منها تتوافر في متاجر التطبيقات إلا أن من تستخدم الذكاء الاصطناعي قليلة جداً، ومنها تطبيقStoryZ Photo motion الذي يوفر عديداً من المزايا كتعديل وتحرير الصور وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة.
ويعمل التطبيق على توفير أفكار مميزة لتحرير الصور كجعل جزء من الصورة الثابتة يتحرك، أو وضع جزء متحرك في صورة ثابتة، أو جعل كل الصورة تتحرك وجزء منها ثابتاً عبر الاستعانة بأدوات التطبيق الاحترافية.
ويمثل التطبيق خياراً فريداً في إنشاء ومشاركة الصورة المتحركة، حيث سيجعل الصور تنبض بالحياة، وذلك باستخدام أدوات سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى خبرة أو دراية، كأداة Ripple التي يمكن معها تحريك الصور الثابتة لإنشاء صور متحركة مذهلة وباستخدام تأثير الحركة في الصور، وأداة مزج الصور الثابتة مع الفيديو للحصول على تأثيرات متحركة، فضلاً عن إنشاء قصص الفيديو على الصورة الثابتة، وهناك أداة تحويل الصورة الثابتة إلى صورة GIF متحركة.
ويتميز التطبيق بدعمه إنشاء مقاطع فيديو وحفظها ومشاركتها حتى مع دقة 4K، إضافة إلى توفير خيار حفظ العمل للاستمرار به في وقت لاحق، أو حفظ التعديلات لاستخدامها في صورة أخرى، كما يدعم إضافة المقاطع الصوتية إلى الفيديو.
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- تطبيق StoryZ Photo motion لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو ورموز متحركة
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