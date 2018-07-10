«المصارف» تقود الأسهم السعودية إلى تجاوز مستوى 8300 نقطة وسط تحسن السيولة

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع مع تحسن في وتيرة النمو لتصل إلى 1.3 في المائة مقارنة بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة الماضية لتغلق عند 8326 نقطة بمكاسب 104 نقاط. وقاد الارتفاع القطاع المصرفي مع صعود سهم "الراجحي" بنحو 2 في المائة. واستطاع المؤشر اختراق متوسط 21 يوما والارتداد من عند متوسط 50 يوما في جلسة أمس الأول، وتلك إشارة فنية إيجابية، وستعزز السوق من حالتها الإيجابية في حال مواصلة الارتفاع والإغلاق فوق مستويات 8350 نقطة، حينها ستسعى السوق للوصول إلى مستويات 8460 نقطة ومحاولة تحقيق قمة جديدة.

وتأتي تحركات أمس مع تحسن في السيولة التي ارتفعت 13 في المائة لتستعيد مستوى ثلاثة مليارات ريال.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8222 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكان أعلى نقطة عند 8329 نقطة رابحا 1.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8218 نقطة فاقدا 0.05 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8326 نقطة رابحا 104 نقاط بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 344 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات قفد ارتفعت 25 في المائة بنحو 88 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 834 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 235 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العقارية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 14.44 ريال، يليه "نماء" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 20.68 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 3.87 في المائة ليغلق عند 57.10 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 504 ملايين ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 16 في المائة بقيمة 480 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان" بنسبة 7 في المائة بتداولات 205 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية