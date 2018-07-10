ثلث الصناديق السيادية تعتزم خفض حيازات الأسهم خوفا من الحرب التجارية

أظهرت دراسة لشركة إنفسكو لإدارة الأصول أن أكثر من ثلث صناديق الاستثمار السيادية تخطط لخفض انكشافها على الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بعد أداء قوي في 2017، مشيرة إلى الحروب التجارية والأوضاع الجيوسياسية والتقييمات العالية بوصفها عوامل معاكسة.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن التقرير السنوي، الذي يستند إلى لقاءات مع 126 من المستثمرين السياديين ومديري احتياطيات البنوك المركزية بأصول قيمتها 17 تريليون دولار، خلص إلى أن الأسهم تفوقت على السندات لتصبح أكبر فئة أصول في المحافظ بمتوسط 33 في المائة، وذلك ارتفاعا من 29 في المائة في 2017.

وتحظى الأسهم بأوزان كبيرة في المحافظ الاستثمارية لنحو نصف الصناديق السيادية في الوقت الحالي، إلا أن 40 في المائة منها أبدت رضاها عن الوضع القائم، فيما تنوي 35 في المائة خفض انكشافها على الأسهم في المدى المتوسط، بحسب "إنفسكو".

وأجريت المقابلات في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) الماضيين، وهو فصل اتسم بتقلب الأسهم العالمية، ويعتقد بعض المستثمرين أنها ما زالت معرضة لعملية تصحيح.

ومن بين مباعث القلق الرئيسة، احتمال نشوب حرب تجارية ومخاطر جيوسياسية، وحقيقة أن تقييمات الأسهم عالية، سواء على أساس مطلق أو نسبي.

ومنذ آذار (مارس) الماضي، صعدت الولايات المتحدة الخلاف التجاري مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسين، ما دفع الأسهم العالمية إلى الهبوط.

ويخشى المستثمرون أن يضر تبادل فرض رسوم جمركية بالدول المصدرة ويعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش قد أكدوا الجمعة الماضية، أن المستثمرين سحبوا أموالا من أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية على مدى الشهرين الماضيين مع التأثير السلبي للمخاوف بشأن حرب تجارية.

وقال البنك، إن نحو 24 مليار دولار سُحبت من صناديق الأسهم الأوروبية و13 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في الأسابيع الثمانية الفائتة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة هجومها على شركائها التجاريين الرئيسين.

وفرضت واشنطن اليوم رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار وردت بكين بالمثل.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف فرض رسوم على سلع صينية تزيد قيمتها على نصف تريليون دولار في نهاية المطاف.

وفي أسبوع، حتى الرابع من تموز (يوليو) الجاري، سحب المستثمرون نحو 2.9 مليار دولار من الأسهم الأوروبية، ليستمر نزوح التدفقات من أسهم أوروبا للأسبوع الـ17 على التوالي، فيما خسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة مليار دولار لتواصل تكبد خسائر للأسبوع السابع على التوالي.