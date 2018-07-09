لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يدير مركز اتصال لخدمة العملاء

تنوي شركة تأمين عالمية بدء استخدام برنامج غوغل "Duplex" الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإدارة وتشغيل مركز كامل لخدمة العملاء عبر الهاتف، مستخدما أصواتا بشرية في خدماته.

وفضلت الشركة عدم الإفصاح عن اسمها أو عن موقف غوغل من الطرح. بينما أعلنت الأخيرة أنها لم تجرب "Duplex" عمليا في مجال اتصالات خدمة العملاء حتى الآن، ولكنها تنوي فعل ذلك قريبا بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأرجعت غوغل سبب عدم استخدام "Duplex" على نحو واسع في خدمة العملاء إلى تصميمه المبدئي الهادف إلى خدمة عملائها المباشرين، وليس لاستخدامات الشركات الأخرى.

وأكدت الشركة الأمريكية أن البرنامج الذكي حقق نجاحا جيدا في مجال حجوزات المطاعم وصالونات التجميل، وأن توسعه إلى مجالات أخرى بحاجة إلى وقت، لأن ذلك يتطلب فحوصات تخصصية لكل مجال على حدة.

ويستطيع البرنامج الذكي التحدث إلى المتصلين بطلاقة وسرعة، كما يستطيع حجز مواعيد الاجتماعات الرسمية وزيارات الطبيب، وغيرها من متطلبات العملاء المتصلين بالمركز.

كما يسمح البرنامج لـ "الروبوت المتحدث" بطلب المساعدة من الموظف المناوب، في حال وصل الحديث مع العميل إلى طريق مسدود ومعقد.