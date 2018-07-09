"دراية ريت" تستحوذ على عقار "رسيل الطبي" بـ 22 مليون ريال

أعلنت شركة دراية المالية عن ابرام اتفاقية شراء غير ملزمة مع إحدى الشركات الرائدة لاستحواذ صندوق دراية ريت على العقار مركز رسيل الطبي في الرياض مقابل مبلغ قدره 22 مليون ريال سعودي، علما بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار هي 30 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

يقع العقار في حي المنصورة بمدينة الرياض على شارع معن بن زائدة شمال الطريق الدائري الجنوبي. والعقار عبارة عن مبنى طبي يتكون من دورين وملحق ومواقف خارجية بالإضافة إلى مواقف في القبو للسيارات. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 4,566 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 2,500 متر مربع. وقد تم الإنتهاء من تطوير العقار في 2013م.

العقار مؤجر بالكامل على مركز رسيل الطبي - ليس له علاقة بمالك العقار - بعقد إيجار سنوي يبلغ 1,690,000 ريال سعودي ولمدة 20 سنة ملزمة على الطرفين ابتداءا من تاريخ 15 ديسمبر 2013م، مع العلم أن الأجرة سترتفع بزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات ميلادية.

يتوقع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2018م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.

هذا وتود دراية المالية أن تؤكد بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة. وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.