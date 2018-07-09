ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في اليابان إلى 100 قتيل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الارضية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى 100 قتيل.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا اليوم أن 87 من الضحايا أعلنت وفاتهم في حين أن 13 حالة ناتجة عن توقف القلب والجهاز التنفسي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم في مناطق سكنية مغمورة بالمياه في مدينة كوراشيكي غرب اليابان.

وكثّفت السلطات اليابانية عمليات البحث والانقاذ في مناطق واسعة غرب البلاد حيث لا يزال العشرات في عداد المفقودين منذ بدء هطول الامطار الغزيرة يوم الخميس الماضي.