منظمة التعاون الإسلامي: نأمل أن يسفر المؤتمر الدولي حول السلام في أفغانستان في تسهيل عملية المصالحة الوطنية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن يسفر المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في جدة ومكة المكرمة يوم غد، ويستمر يومين، عن نتائج تؤدي إلى تسهيل عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإيقاف جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأكد معاليه، أن المؤتمر الدولي حول أفغانستان يأتي تنفيذاً لرغبة مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دحض التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الإسلامي من قبل الجماعات الإرهابية، ونزع الشرعية عن أفعالها ودعايتها في ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحقة، وإيجاد بيئة مواتية للمصالحة السلمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يزخر بمشاركة (105) من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول منها أفغانستان، المملكة، باكستان، إندونيسيا، مصر، السودان، والمغرب.