ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قطار بشمال غرب تركيا إلى 24 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداج بشمال غرب تركيا إلى 24 قتيلاً.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء أنه جرى نقل 73 مصابا على الأقل إلى المستشفيات، مضيفة أنه تم إرسال نحو 100 سيارة إسعاف ومروحيات إسعاف لموقع الحادث ، مشيرة إلى أن القطار كان في طريقه إلى اسطنبول عندما انقلب بالقرب من قرية ساريلار في ولاية تكيرداج.

ونقلت الأناضول عن وزارة النقل قولها إن سبب الحادث هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي بالقرب من القضبان.

وكانت خمس عربات من قطار يقل 362 راكبًا علاوة على طاقم ضيافة مكون من ستة أشخاص قد خرجت عن المسار أمس الأحد.