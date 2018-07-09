تعيين دومينيك راب وزيرا لبريكست بعد استقالة ديفيد ديفيس

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الإثنين تعيين دومينيك راب المشكك بالاتحاد الاوروبي، وزيرا لبريكست في الحكومة البريطانية بعد تقديم ديفيد ديفيس استقالته الأحد بسبب خلافات مع توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان راب البالغ 44 عاماً وزير دولة لشؤون الإسكان، بعد أن تولى منصب وزير دولة للشؤون القضائية في حكومة ماي.