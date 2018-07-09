اليوان الصيني ينتعش واليورو يصعد لأعلى مستوى في 4 أسابيع

انتعش اليوان الصيني وارتفع اليورو لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو حزيران اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد نشر بيانات مواتية عن الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي وفي ظل دلائل على أن التوترات التجارية لم تضعف الزخم الاقتصادي حتى الآن.

ويبدو أن المستثمرين يتجاهلون حتى الآن النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ويؤثرون التركيز على البيانات الاقتصادية المواتية. وتظهر الأرقام ارتفاعا قويا في الصادرات الألمانية وهو ما عزز المعنويات أيضا.

وصمد الجنيه الاسترليني في وجه استقالة الوزير المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي جرى الاتفاق عليها حديثا بخصوص مرحلة ما بعد الانسحاب من الاتحاد.

وارتفع الاسترليني إلى 1.3328 دولار مع تركز المتعاملين على تزايد احتمالات "الخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي" الذي يحتفظ فيه الطرفان بعلاقات تجارية وثيقة.

وزاد اليوان نصفا بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.6292 يوان للدولار ليواصل ابتعاده عن المستويات المتدنية التي سجلها في يونيو حزيران حين تكبد أكبر خسارة شهرية على الإطلاق.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1779 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 يونيو حزيران، مع تكبد العملة الأمريكية خسائر واسعة النطاق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.899.

وخسر الدولار نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة مسجلا 93.921، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يونيو حزيران، بعدما جاءت بيانات الأجور الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة مخيبة لتوقعات السوق.

وأظهرت البيانات أن متوسط دخل الساعة بالولايات المتحدة زاد خمسة سنتات أو 0.2 بالمئة في يونيو حزيران، بعدما ارتفع 0.3 بالمئة في مايو أيار. ويشير ذلك إلى ضغوط تضخمية متوسطة قلصت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.

وأشارت بيانات يوم الجمعة أيضا إلى أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 213 ألف وظيفة في يونيو حزيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية ليستقر عند 110.49 ين بعدما نزل 0.2 بالمئة يوم الجمعة.

وزاد الدولار الاسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على أي تباطؤ مرتبط بالصين نظرا لاعتماد استراليا على الطلب الصيني على صادراتها، بنسبة نصف بالمئة أمام نظيره الأمريكي ليصل إلى 0.7463 دولار أمريكي.

