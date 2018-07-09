صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 275.60 نقطة، أو 1.26%، ليصل إلى 22063.74 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).
وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.72 نقطة، أو 1.05%، ليصل إلى 1709.26 نقطة.
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