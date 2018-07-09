السعودية .. الاستجابة الإنسانية دأبها

إذا كانت السعودية قد قامت بقيادة مظفرة لدول دعم الشرعية في اليمن لردع الانقلاب الحوثي، ذراع العنف والإرهاب وعميل حكومة ملالي البغي والعدوان وولاية الفقيه المزعومة في طهران، عبر "عاصفة الحزم" وعملية "إعادة الأمل"، فإن السعودية مع شقيقاتها في التحالف قد فعلت ذلك انطلاقا من أسس إرساء الأمن والسلام ونصرة الشرعية في اليمن بناء على طلب منها، لكن السعودية وقد مضت في عزم وحزم في الذود عن اليمن الشقيق وإنقاذه من براثن الغشامة اللئيمة للحوثيين وما استهدفته حكومة الملالي الإرهابية من تأجيج للفتنة ونشر الفوضي والخراب في المنطقة، فالسعودية وضعت في أولويات اعتبارها أشد الضمانات لحماية كرامة الشعب اليمني وأرواح أبنائه، حيثما كانوا وتقديم المساعدات والعون الدائم في المأكل والمشرب والدواء والمأوى والخدمات الصحية والتعليمية بقوافل إغاثة جسورة لم ينقطع مددها رغم تغولات الحوثيين عليها، وبإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والخدمات الإنسانية، ليظل الأداء متواصلا ليل نهار في الميدان، يصل بخدماته إلى كل مدن اليمن وقراه، رغم عربدات الإرهاب الحوثي - الإيراني والاستهتار بحياة اليمنيين والممتلكات والمؤسسات والبنية التحتية التي أمعن الحوثيون ومرتزقة «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، وغيرهم من الشواذ، بزرع الألغام فيها وتعريضها قصدا وعمدا للتفجير والتدمير، فضلا عن السطو على المصارف والأموال الرسمية والخاصة، وجعل الشعب اليمني رهائن اعتقال وقتل واختطاف واستهتار واستخفاف بكل المعايير والقيم الدولية والعامة. ولقد دأب الحوثيون ودولة الولي الفقيه والإرهابي حسن نصر الله وأبالسة الحشد وإعلامهم المرجف في قناة "الجزيرة" وأمثالها، إلى الثرثرات الزائفة وترويج الدجل والأكاذيب والافتراءات حول الموقف الإنساني للسعودية، محاولين طمس دورها في شهامة الوقفة بضمير حي لمساعدة الأشقاء في اليمن في محنتهم على جميع الصعد، ليس في السند العسكري والقوة المسلحة، إنما قبلها ومعها السند الإنساني، غذاء وعلاجا وتعليما وخدمات، بما يوفر أكبر قدر من أسباب السلم والأمن الاجتماعيين في قرى اليمن ومدنه، شمالا وجنوبا.. غير أن محاولات الطمس والافتراءات والأكاذيب الحوثية - الإيرانية وشذاذهم، كانت سرعان ما تذروها رياح الزراية والازدراء مصعوقة بشهادات المراقبين والإعلاميين الشرفاء وعديد من المنظمات الحقوقية المدنية، بل بشهادات الهيئات الإنسانية للأمم المتحدة، ولعل آخرها التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA فيما يخص التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، حيث أوضح أن السعودية تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 1.54 مليار دولار. كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالي التمويل داخل خطة الاستجابة الإنسانية وخارجها 2.010.3 مليون دولار، وهي خطة تغطي احتياجات الأمن الغذائي والزراعة والصحة والتعليم والمياه والنظافة والصرف الصحي، وغيرها. السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لم تكن قط في وقفتها لدعم الشرعية وفي الرعاية الإنسانية للأشقاء في اليمن، سوى معبرة عن قيمها الروحية والمبادئ الإسلامية السامية والمناقب العربية الأصيلة التي تستلهم أبعادها النورانية الهادفة إلى عمارة الأرض وسعادة الإنسان. فالوقفة مع الشقيق وقد استنجد لإنقاذ شرعية حكومة محاطة بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقفة لها جلال التقدير والامتنان من قبل اليمن الشقيق، مثلما هي مقدرة ومبجلة في إطاراتها العربية والإقليمية والدولية. فالسعودية في سندها العسكري والإنساني هذا، إنما تضرب المثل الرائع على ترجمة الأقوال إلى أفعال في نصرة الحقوق وسيادة الأمن والسلام، فمثلما خاضت معاركها في الداخل للحرب على الإرهاب، ومثلما كانت أيضا عضوا في السلام مشاركا في التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، هي بالقدر نفسه، وعلى نحو أشد حزما وعزما، سارعت لنجدة الشرعية اليمنية وقادت دول التحالف لدحر الانقلاب الحوثي وأطماع العدو الإيراني في المنطقة ليعود اليمن لأهله سعيدا كما كان.