البحث عن وظيفة في مجال الطاقة المتجددة «2 من 2»

بشكل عام، تعد آسيا موطنا لما يقرب من ثلاثة ملايين وظيفة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV. وهذا يمثل 88 في المائة من الإجمالي العالمي، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 7 في المائة وأوروبا بنسبة 3 في المائة. وتعكس الصين مكانتها التي لا يمكن تحديها بوصفها المنتج الرئيس للمعدات الكهروضوئية وأكبر سوق لتركيب هذه التقنية في العالم، حيث استأثرت بنحو ثلثي الوظائف الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم بما يقرب من 2.2 مليون وظيفة. ومرة أخرى، كانت المكاسب الوظيفية أقوى في قطاع تركيب التقنية، حيث يمثل الآن 36 في المائة من وظائف قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV في الصين. وبالمثل، عزز النمو القوي في إضافة القدرات الجديدة التوظيف في الهند بما يقدر بنحو 164 ألف وظيفة. على النقيض من ذلك، واصلت فرص العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية انخفاضها في أوروبا، ما يعكس محدودية أسواق التركيب المحلية وعدم القدرة التنافسية بين الشركات المصنعة للوحدات في أوروبا. وتشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة 8 في المائة وصولا إلى 99600 وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016. والأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو أن العمالة في الولايات المتحدة انخفضت أيضا لأول مرة إلى نحو 233 ألف وظيفة. وتسبب تباطؤ الوتيرة في اليابان في انخفاض العمالة من 302 ألف في عام 2016 إلى ما يقدر بنحو 272 ألف وظيفة في عام 2017. ومع استمرار التزايد في نشر وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيستفيد المزيد والمزيد من الدول من إيجاد فرص العمل على طول سلسلة التوريد، وفي المقام الأول في عمليات التركيب والتشغيل والصيانة. وتوظف صناعة طاقة الرياح - بما في ذلك قطاعاتها البرية والبحرية - 1.15 مليون شخص حول العالم بانخفاض قدره 0.6 في المائة عن عام 2016. وتظهر المعلومات المتاحة لعام 2017 انخفاضا في كبريات أسواق التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية، بما في ذلك أسواق الصين والبرازيل والهند. تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن التوظيف العالمي في هذا القطاع بلغ 807 آلاف وظيفة في عام 2017، بما يمثل انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة عن التقديرات السابقة. وتمثل عملية تقدير العمالة في مجال الطاقة الكهرومائية تحديا كبيرا، حيث إن البيانات في هذا المجال نادرة، ومن الصعب التمييز بوضوح بين الوظائف الصغيرة والكبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية. وتشير التقديرات إلى أن مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة قد وظفت 290 ألف شخص في عام 2017. بينما وظفت مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة نحو 1.5 مليون شخص بشكل مباشر في عام 2017. وبشكل عام، استمرت وظائف الطاقة المتجددة في الاتجاه نحو الدول الآسيوية التي شكلت 60 في المائة من الوظائف في هذا المجال في عام 2017، مقارنة بـ 51 في المائة في عام 2013. وتستند معظم هذه الديناميكية في آسيا إلى زيادة النشر المحلي للتقنيات وقدرات التصنيع القوية المدعومة بسياسات، مثل التعريفات الخاصة والمزادات والسياسات الائتمانية التفضيلية وسياسات الأراضي وقواعد المحتوى المحلي. وبفضل الإنتاج المحلي للألواح الشمسية ومكوناتها، يتم تحفيز التنمية الريفية وإيجاد فرص العمل. ويمكن للاعتماد على العملة المحلية في التمويل أن يخفض تكلفة الطاقة المتجددة للأسر العادية. ويستمر دور مصادر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة العالمي في التوسع. حيث إنها أساسية لتحقيق الاستقرار في المناخ العالمي وتجنب التدهور البيئي وتحسين صحة الإنسان. ومع تطور التحول العالمي نحو نظام طاقة أكثر استدامة، ستستمر القوى العاملة في العالم في مجال الطاقة المتجددة في التوسع. وسيساعد الفهم بشكل أفضل لعملية التوظيف على طول سلسلة القيمة، صانعي القرار على صياغة السياسات المناسبة لدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة. ولا يقتصر ذلك على نشر السياسات الصناعية فحسب، بل على تعليم وتدريب العاملين الجدد وعلى الجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين المهرة وذوي الخبرة الذين يطلبون أجورا كبيرة وظروف عمل جيدة وفرصا للتقدم الوظيفي، وعلى السياسات التي تضمن انتقالا عادلا ومنصفا من نظام الطاقة الحالي إلى نظام الطاقة المتجددة بقوة أكبر.