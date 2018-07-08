"ريستاد للطاقة": 5 أسباب رئيسة تدفع المنتجين إلى زيادة المعروض من النفط

كشف تقرير لشركة ريستاد النرويجية الدولية لأبحاث الطاقة، عن 5 أسباب رئيسة تبرر بقوة زيادة إنتاج النفط الخام في المرحلة الحالية من خلال جهود جماعية مشتركة من كل المنتجين، أولها أن الطلب على النفط الخام في النصف الثاني من العام سيشهد نموا ملحوظا مقارنة بالنصف الأول، ويقدر النمو بنحو 1.1 مليون برميل وذلك نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي في الربع الثالث .

وقال التقرير إن السبب الثاني يرجع إلى أن السوق ستفقد الكثير من الإمدادات النفطية بسبب تقلص إنتاج فنزويلا وإيران خلال النصف الثاني من العام بتأثير مباشر من العقوبات الاقتصادية على البلدين، لافتا إلى أن الإنتاج الإيراني على الأرجح سوف يفقد 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، بينما سيفقد الإنتاج الفنزويلي 850 ألف برميل خلال نفس الفترة .

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو محدودية النمو في الإنتاج الأمريكي خلال تلك الفترة بسبب مشاكل النقل واختناقات خطوط الأنابيب في حقل برميان الرئيسي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، لافتا إلى أن الزيادات في الإنتاج الصخري لن تتجاوز 100 إلى 150 ألف برميل يوميا في الشهر. .

وأضاف انه بحسب التقديرات هناك حاجة إلى إضافة مليوني برميل يوميا للمعروض العالمي وهو الأمر الذي لن يستطيع الإنتاج الأمريكي تلبيته وستعود الكرة مرة أخرى إلى منظمة "أوبك" باعتبارها المهيمنة والقائدة للسوق العالمي للنفط الخام .

وأفاد التقرير بأن السبب الرابع يتمثل في المخاطر غير المتوقعة والأحداث الطارئة التي تؤدى إلى انقطاع الإمدادات وأبرز الأمثلة على ذلك الإنتاجين الليبي والنيجيري، مشيرا إلى وجود عجز قدره 720 ألف و400 ألف برميل يوميا في إنتاج البلدين على الترتيب .

وذكر التقرير، أن السبب الخامس والأخير هو أن تخفيضات الإنتاج التي نفذتها دول "أوبك" والحلفاء من خارجها، حققت بالفعل كامل أهدافها خاصة ما يتعلق بعلاج فائض المخزونان كما أن التخفيضات الطوعية والاضطرارية عمقت تخفيضات الإنتاج بنحو 800 ألف برميل انخفاضا زائدا .