91.1 مليار ريـال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال مايو .. الأعلى منذ 23 شهرا

بلغ معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، نحو 91.10 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا وصل إلى نحو 8.31 في المائة، بما يعادل 6.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 84.11 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل معدل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا بنحو 10.16 في المائة، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) الماضي، البالغ 82.71 مليار ريال، مع الأخذ في الاعتبار أن إنفاق شهر أيار (مايو) الماضي، شمل نهاية شهر شعبان ومنتصف شهر رمضان المبارك.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أيار (مايو) الماضي شهد أعلى إنفاق في نحو 23 شهرا، حيث يعد شهر أيار (مايو) أعلى إنفاقا من شهر حزيران (يونيو) 2016، والبالغ حينها نحو 91.3 مليار ريال.

وشهد إنفاق المستهلكين في السعودية تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر أيار (مايو) نحو 82.1 مليار ريال شهري، مقارنة بمتوسط الإنفاق، وللفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة نحو 77.2 مليار ريال.

ومتوسط الإنفاق للعام الماضي 2017 يقل عن متوسط إنفاق عام 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من العام الماضي، والذي سجل أدنى معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر أيار (مايو) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 4.3 في المائة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 2.78 مليار ريال، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت خلال شهر أيار (مايو) الماضي بنحو 4.2 مليار ريال، وبنسبة بلغت 22.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ نمو إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 93 في المائة خلال أيار (مايو)، وذلك على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 3.16 مليار ريال وهو أعلى إنفاق شهري بحسب بيانات نقاط البيع.

ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.7 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال شهر أيار (مايو) 2018.

كما ارتفع الإنفاق على الترفية بنحو 31 في المائة، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع في القطاع، نحو 992 مليون ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 184 مليون ريال.

يشار إلى أن مبيعات نقاط البيع خلال عام 2017 سجلت نموا بنحو 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها.

فيما بلغت أعداد العمليات المنفذه نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال عام 2016.



*وحدة التقارير الاقتصادية