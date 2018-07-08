سابك تعزز مشاركة الوفد السعودي في منتدى التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة في نيويورك

تشارك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في وفد حكومة المملكة العربية السعودية بمنتدى "التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة"، ممثلة عن القطاع الخاص، حيث سيتم عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الأول للمملكة بشأن أهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات المنتدى الذي سيعقد في مقر هيئة الأمم المتحدة، بنيويورك خلال الفترة 9 - 18 يوليو 2018م.

ويرأس وفد المملكة للمنتدى، معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، كما يشارك نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، بصفته ممثلاً عن القطاع الخاص ضمن الوفد الرسمي، ومتحدثاً باسم القطاع الخاص السعودي في المنتدى، إلى جانب متحدثين آخرين عن القطاع الحكومي، والمُنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني)، وسط حضور واسع من جميع أنحاء العالم، للتعرف على تجارب وإنجازات العديد من الدول في التنمية المستدامة.

وتُعد مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي هي الأولى في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018م، الذي يرعاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ويأتي اختيار (سابك) من قبل حكومة المملكة للمشاركة في الوفد الرسمي لهذا المنتدى العالمي، ليؤكد على ريادة الشركة في مجال الاستدامة، ويعكس دورها في إحراز الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بما يسهم في تمكين رؤية المملكة 2030، وتحقيق استراتيجية سابك 2025، ويجسد شعارها "كيمياء وتواصل".

وتُعد (سابك) من المشاركين الرئيسين في الفعاليات الجانبية التي يتم تنظيمها بالتزامن مع فعاليات المنتدى، ضمن جلسة بعنوان: "الطاقة في المملكة العربية السعودية".