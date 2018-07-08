وزير الاتصالات: توجيهات القيادة الرشيدة ستسهم في صناعة جيل يقود عملية التحول الرقمي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن المملكة تبنّت ثقافة الإبتكار في كافة مراحل مسيرتها التنموية , بوصفه أداة مهمة لتنويع الإقتصاد ورفده بالمقومات اللازمة لاستدامته .

وقال :بفضل من الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - نجحت الوزارة في تهيئة أفضل بيئة داعمة لرواد الأعمال في شتى المجالات، لاسيما تلك المعنية بالاستثمار في التقنيات الحديثة ، مما عزز من تسريع عملية التحول الرقمي .

وأوضح وزير الاتصالات بأن المملكة تولي قطاع رواد الأعمال عناية ودعمًا مستمرين في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، وما يتمتع به من قدرة فائقة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الكوادر الشابة الطموحة، مضيفاً معاليه بأن القيادة الرشيدة وبالرغم من الإنجازات الكبيرة، التي حققتها وتلك التي تتوالى عاماً بعد عام، والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه المملكة ، مبيناً أن الصعوبات تزداد مع استمرار التطلع للوصول إلى المكانة الأرفع، ولكننا بالمقابل الكل على يقين تام بأنه بعزيمة وحكمة ودعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، وبتضافر جهود الجميع ستذلل كل الصعوبات، ويتم التغلب على كل التحديات والوصول إلى المكانة الأرفع والأسمى .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الاتصالات، اليوم لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال،حيث التقى عميدها معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك والمسؤولين فيها، حيث بحث الجانبان، في جلسة نقاشية بمقر الكلية الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التقنية وأثرها الكبير في تعزيز ريادة الأعمال، وإمكانية التعاون لتطوير الجوانب التقنية للكلية ومنسوبيها، والإسهام في النهوض بتقنية المعلومات عبر القيام بالندوات والورش التدريبية من جهة أخرى.

كما التقى معاليه بعددٍ من الطلاب، حاثاً اياهم على مضاعفة الجهد، وأن يكونوا أعضاء نافعين وفاعلين في المجتمع،وأن يستغلوا جميع أوقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.