"التحلية" توقع عقداً لإنشاء محطة تحلية في الخبر بتكلفة 903 ملايين ريال

أعلنت المؤسسة العامة للتحلية اليوم الأحد عن توقيع عقد لإنشاء محطة تحلية في الخبر لإنتاج 210 آلاف م3 يومياً من المياه المحلاة مع شركة أكسيونا الأسبانية بتكلفة 903 ملايين ريال.

وبحسب المؤسسة فإن المحطة التي ستعمل بتقنية التناضح العكسي RO و يكتمل إنشاؤها بإذن الله خلال 24 شهراً من توقيع العقد، ستضخ 110 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة إلى أحياء في المنطقة الشرقية ضمن مشروعات تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية الذي بدأ قطاع المياه العمل عليه خلال الفترة الماضية.

وخلال توقيع العقد الذي وقعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والمدير الإداري لقطاع الشرق الأوسط في شركة أكسيونا الأسبانية خوسيس سانشو ، أكد الوزير الفضلي أن قطاع المياه يعمل بخطى متسارعة لتطوير خدمات المياه في المملكة وضمان استدامة الموارد المائية، للوصول إلى خدمة أفضل وكفاءة أعلى في الإنتاج والتوزيع.

وبين معاليه أن عقد إنشاء المحطة الذي تم توقيعه اليوم يأتي ضمن 19 مشروعاً في قطاع المياه لتحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية وتبلغ قيمته 12 ملياراً و 600 مليون بدأ في الربع الأخير من عام 2017، وتعمل فيه جميع قطاعات المياه في المملكة، سعياً لتحسين خدمات مياه الشرب في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

ورفع المهندس الفضلي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله، على دعمهم غير المحدود لهذه المشروعات الحيوية، سائلاً الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على أعمالهم في تنمية هذا الوطن المعطاء، وأن يبارك بالجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وخدمة المواطنين.



