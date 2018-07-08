ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري 4.1 % في أبريل الماضي

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 4.1% لتبلغ 3.32 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان له اليوم أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 3.7٪ لتبلغ 2.26 مليار دولار خلال أبريل 2018 مقابل 2.18 مليار دولار من ذات الفترة العام الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق بنسب متفاوتة.

