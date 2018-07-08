خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام اليوم، وزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، وعدد من المسؤولين البريطانيين.