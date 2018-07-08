خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف العميد ركن وليد بن عبد العزيز السيف، والسفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت وعدد من المسؤولين الفرنسيين.