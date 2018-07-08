"بوكيمون كويست" تجمع 3 ملايين دولار خلال أسبوع

نجحت شركة "بوكيمون كومباني" اليابانية لألعاب الكمبيوتر في المحافظة على نجاح لعبتها الشهيرة "بوكيمون" حيث بلغت إيرادات الإصدار الجديدة من اللعب باسم "بوكيمون كويست" 3 ملايين دولار خلال أسبوع واحد من طرحه.

وبحسب تقرير شركة "سينسور تاور" المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فقد تم تنزيل اللعبة الجديدة حوالي 3.5 مليون مرة على الأجهزة المحمولة منذ طرحها قبل أسبوع تقريبا.

وأضاف التقرير أن حوالي 56% من إيرادات اللعبة الجديدة جاءت من خلال متجر "آب ستور" الإلكتروني التابع لشركة "آبل" الأمريكية التي تنتج الأجهزة الذكية "آيفون" و"آيباد". وجاء 44% من الإيرادات من متجر "جوجل بلاي" لتطبيقات الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد". في الوقت نفسه فإن حوالي 31% من المستخدمين موجودين في اليابان و25% في الولايات المتحدة و12% في كوريا الجنوبية.

كانت شركة "بوكيمون كومباني" قد أعلنت عن اللعبة الجديدة لأول مرة في مايو الماضي. وذكرت الشركة أن اللعبة بسيطة مثل لعبة "كاسحة الألغام" الشهيرة. وأضافت الشركة أن بدء ممارسة اللعبة سيكون مجانا وهو ما يعني إمكانية تنزيلها وتشغيلها مجانا، إلى جانب إصدار مدفوع الثمن.

يذكر أن شركة "جيم فريك" هي التي طورت لعبة "بوكيمون كويست" حيث جاء أهم ما يميزها وهي خاصية التحكم فيها عبر الشاشة التي تعمل باللمس. وإلى جانب متجري "آب ستور" و"جوجل بلاي" يمكن الحصول على اللعبة أيضا من متجر "إي شوب" التابع لشركة "نينتيندو" اليابانية لألعاب الكمبيوتر.