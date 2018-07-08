ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة البضائع المناولة بنسبة 38 %

حقق ميناء الجبيل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018م، زيادة مطردة في إجمالي البضائع المناولة بالميناء بلغت 6,962,495 طناً مقارنة بـ 5,061,402 طناً للنصف الأول لعام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 38%.

وبلغت الصادرات والواردات من البضائع العامة 751,052 طناً مقارنة بـ 258,183 طناً بنسبة 191%، فيما بلغت الصادرات والواردات من البضائع السائبة 1,291,705 طناً مقارنة بـ 787,691 طناً للنصف الأول لعام 2017م، بنسبة بلغت 64%.

كما بلغت عدد الحاويات القياسية للنصف الأول لعام 2018م، 345,317 حاوية قاسية مقارنة بـ 282,403 حاوية قياسية للنصف الأول لعام 2017م بنسبة زيادة بلغت 22%، كما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى ميناء الجبيل التجاري خلال النصف الأول لعام 2018م، 372 سفينة مقارنة بـ 299 سفينة للنصف الأول لعام 2017م بنسبة زيادة بلغت 24%.

يذكر أن ميناء الجبيل التجاري بتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية وقربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية

بكفاءة عالية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدرتها التشغيلية واللوجستية.