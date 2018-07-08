قريبا .. القهوة والبهارات ممنوعة في الطائرات

يتوقع أن يتخذ عدد من شركات الطيران العالمية قرارا قريبا بمنع حمل القهوة والبهارات وبودرة الأطفال وما شابهها من مواد داخل قمرة الطائرة، أو في حقائب اليد التي يحملها الركاب، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الممنوعات المعروفة، مثل الأدوات الحادة والسوائل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الحكومة في لندن تقوم حاليا بدراسة قواعد جديدة للأمن والسلامة على متن الطائرات، تتضمن إضافة هذه المحظورات، وتشديد الإجراءات داخل طائرات الركاب التجارية، وفي حال تم إقرار هذه التعليمات فسيتم تعميمها على شركات الطيران، التي ستبدأ تطبيقها تدريجيا، وستنتقل تبعا لذلك إلى مختلف مطارات العالم وشركات الطيران الكبرى.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه القواعد سيتم فرضها على كل الرحلات الذاهبة إلى بريطانيا أو المغادرة من المطارات البريطانية، بغض النظر عن شركة الطيران التي تقوم بتسيير الرحلة، ما يعني أنها ستطول ملايين الركاب والمسافرين الذين يقصدون بريطانيا أو يهبطون في مطاراتها على سبيل المرور فقط في طريقهم إلى وجهات أخرى.