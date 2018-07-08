«هيئة الثقافة» تستضيف الأوبرا المصرية في سوق عكاظ

تستضيف الهيئة العامة للثقافة اليوم على مسرح سوق عكاظ عرض دار الأوبرا المصرية المتضمن جملة من المعزوفات الموسيقية، تشمل مجموعة من الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية، يقدمها 50 عازفا ومطربا، بمشاركة نجوم الأغنية السعودية الشباب.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتنويع مشاركاتها في السوق وحرصها على تنظيم مثل هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية، تحقيقا لطموحات وتطلعات الجمهور في المملكة.

وتجسد هذه المشاركة الحضور البارز لمصر في جادة عكاظ، بوصفها ضيف الشرف في هذه النسخة من السوق، التي أظهرت تنوعا في عروضها ومخزونها الثقافي والفني، وحظيت باهتمام زوار السوق وإعجابهم على مدى فترة إقامة فعالياتها.

وفي ذات الصدد فضلت هيئة الثقافة، وفي إطار حرصها على تشكيل عنصر جذب للزوَّار ومُرتادي السوق في نسخته الـ12، تقدم عرض للتخت الشرقي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمشاركة نجوم الفن السعودي والمصري، دعما منها للحراك الفني والثقافي الذي تشهده السوق، وتعزيزا لحضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، والارتقاء بالإبداع ودعم الفعاليات المتنوعة التي تستقطب شرائح المجتمع كافة.

ودعت الهيئة زوار سوق عكاظ لحضور حفلات الأوبرا المصرية والتخت الشرقي على مسرح سوق السوق مجانا ، في خطوة لإفساح المجال لأكبر عدد من الزوار وتمكينهم من الحضور والاستمتاع بالأمسيات الفنية المقدمة في هذا المحفل الثقافي الكبير.