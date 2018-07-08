كثيرا ما نسمعهم يقولون: شَطَبَ الكلمة بمعنى طَمَسَها أو وضع خَطّا عليها ليوضح أنها خطأ ويشيع على ألسنة العامة قولهم: تراه يكتب ويشطُب وهو من فصيح كلامهم؛ لأن له أصلا في العربيَّة الصحيحة فهكذا نطقت العرب كما في المظانّ اللغويَّة، قال الخفاجي في شفاء الغليل، ص194 شَطْبَة: "خَطّ يُمَدُّ على الغلط الواقع في الكلام"، وفي المعجم الوسيط: "شَطَبَ الكاتب الكلمة: طَمَسَها عدولا عنها" وهذا المعنى ناشئ من التطور الدلالي للكلمة لأنَّ معناها الأصلي الخطوط والحزوز في الشيء؛ جاء في الأفعال لابن القوطية ص280: "وشَطَبَ السّيْفَ شَطْبا: جَعَلَ فيه شُطَبا، وهي طرائقُهُ" أي الحزوز والرسوم التي تُجْعَل فيه تجميلا.
إذنْ، فالفعل "شَطَبَ" عربي صحيح بمعنى طَمَسَ وأزالَ.
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