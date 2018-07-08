موجز محلي

فحص جورمان في دبي



وائل النجار من جدة

سيخضع المدافع الأسترالي ماثيو جورمان لفحص طبي كامل في دبي قبل التعاقد الرسمي مع نادي الاتحاد، كما اقتربت إدارة الاتحاد من التعاقد مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي.



عكاش يقترب من الفتح



أحمد الجدي من الرياض

اقترب أحمد عكاش لاعب فريق النصر لكرة القدم من تمثيل الفتح للموسم المقبل، فيما يتوقع أن ينضم اللاعب سالم علي مواليد إلى الفيصلي الذي تقدم بعرض مالي أفضل من نظيره الفيحاء.



اختبار سالم بدنيا

أجرى الدولي سالم الدوسري لاعب الهلال، اختبارات بدنية وقياسات عضلية أمس.

وواصل نواف العابد، برنامجه الوقائي على موضع إصابته السابقة أسفل البطن.



جامان شبابي عاما



وقعت إدارة نادي الشباب بشكل رسمي مع الروماني فالريا جامان مدافع ستيوا بوخارست لمدة موسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي.



القادسية يعير ستانلي



وافقت إدارة نادي القادسية على إعارة مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاوتيشي لنادي عجمان الإماراتي لمدة عام واحد.



سييرا يدرب شباب الأهلي



تعاقدت إدارة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي رسمياً مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي حقق مع الاتحاد فريقه السابق لقبي كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين.