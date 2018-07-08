إنذار حريق في فندق السويد

استيقظ لاعبو المنتخب السويدي لكرة القدم، بشكل أصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام إنجلترا في دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس إنذار الحريق في الفندق الخاص بهم في سمارا أمس، ما أدى إلى إخلائه. واستيقظ لاعبو السويد من نومهم وخرجوا من غرفهم، لكن ومن حسن الحظ، فإن الإنذار كان خاطئا وكان بوسعهم العودة لاستكمال نومهم وشحن طاقاتهم قبل أول مباراة لمنتخب البلاد في دور الثمانية في نهائيات كأس العالم منذ عام 1994. وقال ستافان شتيرنهولم، المسؤول الإعلامي لمنتخب السويد لموقع فوتبول سكانالين على الإنترنت، "حدث هذا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا، كان إنذارا خاطئا، كل اللاعبين على ما يرام".