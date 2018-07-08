بالسويد.. إنجلترا تكسر عناد 28 عاما

بلغت إنجلترا قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما بفضل أدائها الرائع، بعد الفوز على السويد في دور الثمانية بثنائية من ضربتي رأس لهاري ماجواير وديلي آلي أمس.

وافتتح ماجواير التسجيل بعد نصف ساعة من البداية في ملعب سمارا أرينا وضاعف آلي النتيجة في الشوط الثاني ليواصل المنتخب الشاب للمدرب جاريث ساوثجيت مسيرته التي تحدت توقعات ما قبل البطولة بأداء جديد مفعم بالثقة.

ولم يكن القائد هاري كين هداف البطولة هو الذي ألهم منتخبه للفوز، لكن كان هناك بطل آخر في الطرف المقابل من الملعب هو جوردان بيكفورد الذي تصدى لثلاث محاولات سويدية لهز شباكه. ولم تشكل إنجلترا أي خطورة قبل تنفيذ آشلي يانج ركلة ركنية في الناحية اليسرى ليحولها ماجواير برأسه قوية إلى المرمى رغم محاولة السويدي إميل فورزبيرج لمنعه من الوصول للكرة لكن ذلك لم يحرمه من التسجيل.

وحسم آلي الفوز عندما حول جيسي لينجارد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها لاعب توتنهام هوتسبير غير المراقب برأسه في المرمى (59).

وضرب المنتخب الكرواتي موعدا مع إنجلترا في نصف النهائي، بعد فوزه على الروسي بركلات الترجيح 4 /3، بعد تعادلهما في الزمن الرسمي والإضافي 2/2.

وسجل لكرواتيا أندريج كراماريتش (39)، دوماجوي فيدا (101)، ولروسيا دينيس تشيريشيف (31)، ماريو فرنانديز (115).

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكرواتي من ركلات الترجيح كل من مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش دوماجوف فيدا، فيما أهدر إيفان راكيتيتش وأهدر ماتيو كوفاستيش، فيما سجل للمنتخب الروسي كل من آلان دزاجويف، سيرجي إيجناشيفيتش، دالير كوزياييف، وأهدر فيدور سمولوف وماريو فرنانديز.