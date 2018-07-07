"تويتر" يعلق يوميا أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه

يعلق موقع "تويتر" أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية. وذكرت الصحيفة الامريكية أن "تويتر" كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الفائت حين كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وجوجل بيانات تظهر تعرض ملايين الامريكيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد. وواجه تويتر الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا ايديولوجيا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلا عن القيام باي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير. وأبلغ ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة صحيفة واشنطن بوست أن الموقع يغير "في كيفية اقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر". وتابع أن "حرية التعبير لا تعني الكثير إذا لم يشعر الناس بالأمان". من جانبه تساءل الرئيس الامريكي دونالد ترمب الذي يستخدم تويتر بكثافة عما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي سيستهدف ايضا مصادر الاخبار الشرعية في نهجه للتصدي للاخبار المزيفة.