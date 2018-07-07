بنوك تتفق على الاستحواذ على حصة أغلبية في "ترك تيليكوم" بسبب قروض غير مدفوعة

وافقت مصارف "أك بنك" و"جارنتي" و"اش بنك" التركية على الاستحواذ على 55 % من الأسهم في شركة "ترك تيليكوم" بعدما لم تسدد شركتها الأم "أوجر تيليكوم" قروض بقيمة 75ر4 مليار دولار حصلت عليها في عام .2013 وسوف تحصل المصارف الثلاثة المقرضة على حصص في الشركة التركية المتخصصة في خطوط الهواتف الثابتة عبر شركة استثمارية مشتركة، بحسب بيانات صدرت في بورصة إسطنبول في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وحصلت شركة أوجر ومقرها دبي على القروض من 29 مقرضا تركيا ودوليا لشراء حصة بنسبة 55 % في ترك تيليكوم عبر شركتها التركية "أوتاس".

غير أن أوتاس فشلت في سداد القروض بالتقسيط، ما أدى أكبر قرض تركي على الإطلاق لم يتم سداده حتى الآن. وتستخوذ الدولة التركية على 30 بالمئة من "ترك تيليكوم" بينما الـ15 % الباقية مطروحة للتداول العام. وسوف تتحمل مصارف "اكبنك" و"جارنتي" و"اش" قروض غير مسددة بقيمة أكثر من 2ر3 مليار دولار. يشار إلى أن "بي إن بي باريباس" و"دويتشه بنك" بين المقرضين.