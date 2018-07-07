3.2% نمو في حجم الناتج الصناعي السعودي في الربع الأول

سجل قطاع الصناعة التحويلية في السعودية نموا في ناتجه المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.2 في المائة، بالأسعار الثابتة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات إحصائية أولية من الهيئة العامة للإحصاء، فإن قطاع الصناعة التحويلية في المملكة حقق خلال الربع الأول من 2018، ناتجا بلغ نحو 81.49 مليار ريال، مقارنة بنحو 78.9 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبفارق بلغ نحو 7.37 مليار ريال.

وتعرف الصناعة التحويلية بتحويل الخامات إلى مواد بسيطة أو سلع نهائية، وتشمل صناعات مواد البناء والأسمنت والحديد وكذلك الألمنيوم وتكرير الغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى أنها لا تشمل الصناعة الاستخراجية أو ما تعرف بصناعة استخراج النفط والغاز.

