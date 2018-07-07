ارتفاع قيمة سندات وأذونات الخزينة الأردنية خلال النصف الأول من هذا العام

ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة الأردنية، التي أصدرها البنك المركزي الأردني، لصالح الحكومة خلال النصف الأول من هذا العام بمقدار 210 ملايين دينار أردني ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 13.2 %.

وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة الأردنية بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2018م ، وحتى الثالث من الشهر الحالي 1.8 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.59 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2017 م.

وتوزعت تلك القيمة بين 1.6 مليار دينار أردني سندات خزينة ، و 200 مليون دينار أذونات خزينة.