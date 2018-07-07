بسبب الفيضانات.. 20 قتيلا على الأقل وإجلاء لأكثر من 1.6 مليون شخص في اليابان

تسببت أمطار غزيرة انهمرت لاربعة ايام على التوالي على جنوب وغرب اليابان في فيضانات وانزلاقات تربة أوقعت 20 قتيلا على الأقل بحسب السلطات وعشرات المفقودين في حين أمر أكثر من 1.6مليون شخص باخلاء المنطقة المتضررة.

وأحصت السلطات 20 قتيلا عل الاقل بينما اشارت وسائل الاعلام الى حصيلة أكبر بكثير.

وادت الامطار الغزيرة المستمرة السبت خصوصا في مناطق هيروشيما واوكاياما وكيوتو الى اضرار جديدة وعقدت عمليات النجدة.

وتحدث رئيس الحكومة شينزو ابي عن "وضع خطير جدا" داعيا الى "بذل اقصى الجهود" لانقاذ الاشخاص العالقين بسبب الفيضانات.

واعلنت وكالة الارصاد الجوية اليابانية العديد من المناطق في غرب البلاد في حالة الانذار القصوى التي لا تعلن الا عندما تصل تصل كميات المياه مستويات نادرة تحدث مرة بعد عدة عقود.

وامرت السلطات المحلية بجلاء 1.614 مليون شخص.

وقالت الارصاد ان الامطار الغزيرة ستستمر حتى الاحد في المناطق الغربية كما ستطال شرق اليابان.