وفاة مبتكر "الرجل العنكبوت" عن عمر 90 عاما

أكدت الشرطة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه عثر على الفنان ستيف ديتكو المشارك في ابتكار شخصية "سبايدرمان" ميتا في شقته في مانهاتن.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفنان (90 عاما) لم يظهر لعدة أيام قبل أن يجده أحد عمال الصيانة "غير مستجيب" في 29 حزيران/يونيو.

وقال المتحدث إن "عامل صيانة بحوزته مفتاح تمكن من دخول الشقة ووجد السيد ديتكو غير مستجيب في الداخل. وتم استدعاء خدمات الطوارئ التي أعلنت وفاة السيد ديتكو في مكان الحادث."

ولم تتمكن الشرطة من تقديم سبب أو تاريخ الوفاة.

وكان ديتكو والكاتب ستان لي قد أبتكرا شخصية "سبايدرمان" في عام 1961، وقام الفنان ديتكو بإبتكار الزي الأحمر والأزرق الشهير للشخصية الخيالية .

كما ابتكر ديتكو شخصية "دكتور سترينج" الشعبية في عام 1963 ، لكنه ترك شركة مارفيل بعد وقت قصير من شجار مع ستان لي ولم يفسر أي من الرجلين سبب الشجار.