وفاة 54 شخصًا بسبب موجة الحرّ في كندا

توفي 54 شخصًا في مقاطعة كيبك الكندية هذا الأسبوع بسبب موجة الحر التي تجتاح شرق كندا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت السلطات الصحية في كيبك بأن 28 حالة وفاة بسبب موجة الحر الشديد في مونتريال الكبرى في حين أن حالات الوفاة الأخرى تم رصدها في جنوب غربي المقاطعة.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية ابتداءً من السبت.