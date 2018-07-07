مدرب الاتفاق: ابن شرقي غير ملائم

أوضحت المصادر، أن مفاوضات نادي الهلال مع نظيره الاتفاق بشأن انتقال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، توقفت أمس بعد رفض الأوروجوياني ليوناردو راموس مدرب الاتفاق، فكرة التعاقد معه لرؤيته بأن اللاعب لا يلائم خططه الفنية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت استفسارا من إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل، مع نظيرتها في الأزرق، حول إمكانية كسب توقيع بن شرقي، قبل أن تبدأ المفاوضات التي لم تختتم بالنجاح بسبب رأي المدرب ليوناردو.

في المقابل، فإن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، لا يضع الثنائي ابن شرقي، والأرجنتيني إزكويل سيروتي، ضمن قائمة أولوياته الفنية، إذ يرحب برحيلهما أو استمرارهما كخياران أخيران في حال عدم قدرة النادي على استقطاب اللاعبين الأجانب المستهدفين.

وكان سيروتي قد تحصل على عرض من أحد الأندية الإماراتية لشراء المدة المتبقية من عقده، ما قابلته إدارة الهلال بالقبول على أن تتخذ قرارها النهائي خلال اليومين المقبلين. وستتم إتاحة الفرصة للمفاوض الإماراتي بالتواصل مع وكيل اللاعب للتباحث حول إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق براتبه والحوافز المادية التي سيتم تقديمها له.