عقوبات «فيفا».. متنا قضة

أثارت عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا أمس عاصفة من الجدل خاصة في كرواتيا لكن "فيفا" أكد أنه لا يرتكب أي خطأ.

وفرض "فيفا" غرامة مالية قدرها 70 ألف فرنك سويسري (70 ألفا و400 دولار) لاستخدام مشروبات غير مرخصة رسميا للاعبين قبل خوض الوقت الإضافي في مباراة المنتخبين الكرواتي والدنماركي في دور الـ16 للمونديال الحالي.

كما نال الاتحاد الكرواتي تحذيرا بسبب كشف حارس مرمى منتخب بلاده دانيال سوباسيتش عن قميص بعد المباراة يخلد من خلاله ذكرى صديقه وزميله السابق هرفوي كوستيتش، الذي توفي في حادث مأسوي بإحدى المباريات قبل عشرة أعوام.

وعلى النقيض، فرض "فيفا" غرامة مالية قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري فقط على الاتحاد الروسي للعبة بسبب لافتة ترمز للتحية النازية "هايل هتلر".

كما فرض "فيفا" غرامة مالية أخرى تبلغ 5000 فرنك سويسري على صربيا بعدما اقترح المدرب ملادن كريستايتش المدير الفني للمنتخب الصربي أن يمثل الحكم الألماني فيليكس بريش الذي أدار مباراته أمام المنتخب السويسري في الدور الأول للبطولة أمام محكمة جرائم الحرب.

وتعرض "فيفا" الذي يود دائما ترديد عبارات يؤكد بها حربه ومكافحته ضد العنصرية والتميييز لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام الكرواتي بسبب التباين بين قيمة الغرامات المفروضة في كل من هذه الحالات.

وذكرت صحيفة "يوتارني ليست" الكرواتية : "فيفا لا يعذر أي شيء".

كما أكدت وسائل الإعلام الكرواتية أن سوباسيتش سيواصل الاحتفاء بزميله الراحل بالطريقة نفسها التي يفعلها على مدار الأعوام العشرة الماضية، حال تأهل الفريق للدور التالي.