الشباب يودع العلي ويبحث مخالصة اليامي

أمضت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المدرب الوطني ماجد العلي المتخصص في اللياقة والذي عمل في النادي خلال الموسمين الماضيين، إلا أن تكامل الجهاز الفني للروماني ماريوس سوموديكا، وجلبه مدربا للياقة أسهم في نهاية مشوار العلي.

وأكدت المصادر، إلى أن توقيع المخالصة مع العلي، جاء بناء على طلبه عقب التوقيع مع الجهاز الفني الجديد بقيادة سوموديكا، فيما تبحث إدارة النادي توقيع مخالصة أخرى مع حمد اليامي مدرب الحراس الذي وقعت معه الإدارة الشبابية في الرابع من حزيران (يونيو) الماضي عقدا للعمل مع الفريق الموسم المقبل.

من جانبها، تحاول إدارة الشباب إقناع سوموديكا بانضمام أحد المدربين الوطنيين لطاقمه الفني وحال موافقته فإنها ستحضر المدرب الوطني سلطان السعيد، المتخصص في اللياقة البدنية والذي سبق وأن عمل في الفئات السنية وفي ناديي الشعلة والرياض.

وبدأ سوموديكا، مهامه في الإشراف على الفريق إعتباراً من أمس الأول على أن يستمر العمل اليومي على ستاد الأمير خالد بن سلطان، في مقر النادي حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي الذي ستحتضنه سلوفينيا بداية من الأسبوع المقبل. وتشهد تدريبات الشباب مشاركة كافة لاعبي الفريق باستثناء الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، الذي يخضع للعلاج في بلاده بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018. ويضاف لإبن مصطفى، الثنائي ممثلا في المصري عمرو بركات، والليبي مؤيد اللافي، اللذان تبحث إدارة النادي إقناع سوموديكا، باستمرارهما للوقوف على مستوياتهما الفنية وحال لم يقدما ما يقنعه ستلجأ الإدارة إلى إعارتهما أو بيع عقديهما بشكل نهائي.

وكانت الفحوص الطبية والبدنية للمتبقي من اللاعبين أمس في المركز الرياضي بالعيادة.