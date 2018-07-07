إنفانتينو: وقعنا في حب روسيا

وصف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شعوره بأنه "طفل في متجر للألعاب"، مشيدا بالتنظيم الجيد لروسيا لنهائيات كأس العالم 2018 وبالشرطة الروسية المبتسمة في الساحة الحمراء في موسكو.

وتابع إنفانتينو خلال اجتماع في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعديد من نجوم كرة القدم السابقين "لقد وقعنا جميعا في حب روسيا، نحن هنا منذ فترة، وقد اكتشفنا بلدا لم نكن نعرفه".

وأضاف "نلتقي أناسا في الشارع، نرى موسكو بجمالها المذهل، هذا يظهر أن كل المخاوف التي حاول البعض إثارتها مع كأس العالم ليست فقط لم تتحقق، لكننا اكتشفنا عكسها تماما".

وأكمل أمام نجوم سابقين مثل الألماني لوثار ماتيوس، الهولندي ماركو فان باستن، والأوروجوياني دييجو فورلان "هذه هي الصورة الجديدة لدينا عن روسيا، أشعر وكأنني طفل في متجر للألعاب".

من جهته، اعتبر بوتين أن "عديدا من الصور النمطية حول روسيا قد تحطمت" بفضل مونديال 2018، مضيفا "لقد رأى الناس أن روسيا بلد مضياف وودود لزواره".

وحظيّ التنظيم والأمن بإجماع المتابعين لكأس العالم، وأضيف للنجاح الروسي في هذين المجالين، نجاحا على المستوى الرياضي مع بلوغ المنتخب المستضيف الدور ربع النهائي بفوزه على إسبانيا بطل 2010 في ثمن النهائي (4-3 بركلات الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 1/1).

وتلتقي روسيا كرواتيا في الدور ربع النهائي اليوم في سوتشي.

واعتبر إنفانتينو أن روسيا "أصبحت دولة كرة قدم حقيقية، وعدوى كرة القدم انتقلت إلى جسد كل مواطن روسي في جميع أنحاء البلاد".