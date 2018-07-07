دعوة «أطفال الكهف» لنهائي المونديال

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة إلى الاتحاد التايلندي للعبة، قدم فيها بالغ دعمه وتعاطفه مع أسر لاعبي الساحرة المستديرة الصغار ومدربهم المحاصرين في أحد الكهوف شمالي البلاد منذ الـ 23 من الشهر الماضي، حيث تضمنت الرسالة الموقعة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، حسبما أعلنت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية، "أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرغب في دعوة اللاعبين الصغار ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا حال تم إنقاذهم في الوقت المناسب، وتمتعهم بصحة ممتازة وتمكنهم من السفر".

وأضافت الرسالة، "حضور النادي في نهائي المونديال سيكون بلا شك لحظة رائعة للمشاركة والاحتفال".

وكان الأطفال المحاصرون - وهم 12 طفلا تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - قد سألوا عناصر من سلاح البحرية الذين يتولون عملية الإنقاذ من كهف "ثام لوانج" في مقاطعة "شيانج راي" الكائنة شمال تايلاند، عن تفاصيل ما يقع في كأس أرجاء العالم منذ أن حوصروا في الكهف بسبب الأمطار الغزيرة.