السلاح .. بلجيكي

واصلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا مسلسل مفاجآتها ولحق المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرا.

أطاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي، المرشح الأقوى لإحراز اللقب خارج البطولة، بالفوز عليه 2 / 1 في دور الثمانية للبطولة ليصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا خالصا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة.

وتأهل المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي عن جدارة، حيث يلتقي على بطاقة التأهل لنهائي البطولة مع نظيره الفرنسي «الديوك» الذي تغلب على أوروجواي 2 / 0.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه (13) وكيفن دي بروين (31).

وفي الشوط الثاني، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوجوستو (76).

وفي المباراة الأولى، افتتح المدافع رافاييل فاران التسجيل للمنتخب الفرنسي (40) ثم أضاف النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني (61).

وافتقد منتخب أوروجواي خلال المباراة جهود إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة في ربلة الساق "عضلة السمانة"، التي تعرض لها خلال المباراة أمام البرتغال في دور الـ 16.

وتقدم المنتخب الفرنسي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب المونديال الذي أحرزه مرة واحدة سابقة في نسخة 1998 على أرضه، بينما تبددت آمال أوروجواي في التتويج باللقب الثالث في المونديال بعد أن أحرزت بطولتي 1930 و1950.

ومع خروج منتخبي البرازيل (راقصي السامبا) وأوروجواي (السماوي) اليوم، ضمنت النسخة الحالية مربعا ذهبيا أوروبيا خالصا.