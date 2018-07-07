50 مليار دولار خسائر أكبر صناديق العالم لمعاشات التقاعد في 3 أشهر

تكبد صندوق استثمار معاشات التقاعد الياباني، أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد، خسارة 5.5 تريليون ين (49.7 مليار دولار) في استثماراته خلال الربع الأول من العام الجاري، مع انخفاض الأسهم في اليابان وفي الخارج بسبب المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهذه هي الخسارة الفصلية الرابعة لصندوق معاشات التقاعد الياباني منذ بدأ في تحويل مزيد من أصوله إلى الأسهم، بينما قلص مخصصات السندات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وفقا لـ"رويترز".

وقال الصندوق أمس، إن الأسهم الأجنبية سجلت أسوأ أداء في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، مع خسائر بلغت 6.36 في المائة فيما تكبدت الأسهم المحلية خسارة بلغت 4.72 في المائة.

وانخفض مؤشرا نيكاي القياسي للأسهم اليابانية وداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية 8.2 في المائة و2.9 في المائة على الترتيب على مدار الربع الأول بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في آذار (مارس) الماضي، مذكرة تستهدف فرض رسوم على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

كما تسبب ارتفاع الين 5.6 في المائة مقابل الدولار خلال الربع الأول في تآكل قيمة الأصول الخارجية لصندوق معاشات التقاعد.

وبلغت قيمة الأصول المدارة للصندوق 156 تريليون ين بنهاية آذار (مارس) الماضي.

وخصص الصندوق 25.14 في المائة من أصوله للأسهم اليابانية و27.5 في المائة للسندات المحلية و23.88 في المائة للأسهم الأجنبية و14.77 في المائة للسندات الأجنبية على مدار الربع الأول. وجرى تخصيص النسبة الباقية البالغة 8.7 في المائة لأصول قصيرة الأجل معظمها في صورة نقدية.

ووفق حسابات "رويترز"، التي تستند إلى نتائج أعمال الصندوق، فإنه اشترى سندات أجنبية بقيمة صافية بلغت 1.8 تريليون ين وأسهما أجنبية بقيمة 230 مليار ين وأسهما محلية بقيمة 70 مليار ين، بينما خفض حيازاته من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 880 مليار ين.