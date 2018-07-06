الفيفا يدعو الفريق التايلاندي المحاصر في احد الكهوف لحضور نهائي المونديال

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فريقا للشباب لكرة القدم الذى يضم 12 لاعبا ومدربهم المحاصرين حاليا في كهف في تايلاند لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام الاسبوع المقبل إذا تم إنقاذهم في الوقت المناسب. وكتب جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في خطاب أرسل للاتحاد التايلاندي لكرة القدم اليوم "معربا عن تعاطفي الشديد ودعمي لأسر اللاعبين والمدرب، بالإضافة إلى تضامني مع الشعب التايلاندي". وتابع "إذا كما آمل اجتمعوا مرة أخرى مع عائلاتهم في الأيام المقبلة وسمحت صحتهم بالسفر لإن الفيفا سيكون مسرورا لدعوتهم لحضور نهائي كأس العالم في موسكو كضيوف للفيفا". وزارت المجموعة أحد الكهوف التي تبعد ألف كيلومترا شمال بانكوك عاصمة تايلاند قرب الحدود التيلاندية مع ميانمار يوم 23 يونيو الماضي وفشلوا في الخروج بعد ارتفاع مياه الفيضان. وماتزال محاولات الإنقاذ مستمرة ولكن يبدو أن حضورهم للمباراة النهائية بكأس العالم يوم 15 من الشهر الجاري مثار شكوك.
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