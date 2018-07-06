الصين تقدم شكوى جديدة لدى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنها قدمت شكوى جديدة لدى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها، على ما ذكرت وكالة شينخوا للأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة الصينية نقلا عن بيان لوزارة التجارة الصينية أن "الصين قدمت شكوى إضافية لدى منظمة التجارة العالمية ... بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة رسميا".

وتعتبر الصين ان الولايات المتحدة تشن "اكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" بين اكبر اقتصادين في العالم، بعد ان دخلت حيز التنفيذ الجمعة رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية.

وتستهدف الرسوم الاميركية قطاعا كبيرا من البضائع الصينية بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات، او الاقراص الصلبة لاجهزة الكمبيوتر، التي تقول واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير متوازنة، لكنها تستثني الهواتف المحمولة والتلفزيونات.

على الاثر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دخول اجراءات للرد حيز التنفيذ "على الفور"، إذ ستفرض بكين "رسوما جمركية اضافية" على سلع زراعية أميركية للاضرار بمؤيدي ترامب خصوصا داخل الولايات المتحدة.