إيطاليا تهدف لرفع العجز في 2019 إلى نحو 1.4% من الناتج المحلين

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن الحكومة الجديدة في إيطاليا تخطط لرفع العجز المستهدف للعام 2019 إلى حوالي 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الذي استهدفته الحكومة السابقة والبالغ 0.8 بالمئة.

وأبلغ وزير الاقتصاد جيوفاني تريا البرلمان يوم الثلاثاء أنه يعتقد أن العجز الأصلي المستهدف البالغ 0.8 بالمئة "صارم جدا" لكنه لم يشر إلى المستوى الذي يعتقد انه ينبغي أن يصل إليه العجز.

وقال أحد المصادر "تهدف الخزانة إلى زيادة العجز في 2019 إلى 1.3 أو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي".