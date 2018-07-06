الوظائف الأمريكية تسجل نموا قويا والبطالة ترتفع إلى 4%

زاد نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو حزيران حيث اتجهت شركات الصناعات التحويلية إلى توظيف المزيد، لكن استقرار الأجور يشير إلى ضغوط تضخمية متواضعة من المفترض أن تبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار زيادة أسعار الفائدة تدريجيا.

وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 213 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرت مراجعة بيانات أبريل نيسان ومايو أيار لتظهر رقما يزيد بمقدار 37 ألف وظيفة عن القراءة المعلنة في السابق.

وارتفع معدل البطالة في يونيو حزيران إلى أربعة بالمئة من أدنى مستوى في 18 عاما البالغ 3.8 بالمئة، حيث انضم المزيد من الناس إلى سوق العمل في إشارة على الثقة في سوق العمل.

وزاد متوسط أجر الساعة خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، في يونيو حزيران بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في مايو أيار. وجعل هذا الزيادة السنوية في متوسط أجر الساعة عند 2.7 بالمئة.

ومن المفترض أن تهدئ الزيادة المتواضعة في الأجور المخاوف من زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية.