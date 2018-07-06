وول ستريت تفتح مستقرة بعد بيانات وظائف قوية

ساعدت بيانات أفضل من التوقعات لنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو حزيران على أن تفتح بورصة وول ستريت مستقرة اليوم الجمعة.

وهدأ ذلك بعض الشيء مخاوف المستثمرين القلقين من نشوب حروب تجارية بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار وردت الصين بالمثل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.27 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 24352.47 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.07 نقطة، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 2737.68 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 9.50 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7595.93 نقطة.