واردات الهند من الذهب تهبط 25% على أساس سنوي في يونيو إلى 44 طنا

أظهرت بيانات غير نهائية من وحدة جي.إف.إم.إس التابعة لتومسون رويترز ومصادر مصرفية أن واردات الهند من الذهب هبطت لسادس شهر على التوالي في يونيو حزيران إلى 44 طنا مع تسجيل الروبية الهندية مستويات قياسية منخفضة وهو ما دفع الأسعار المحلية للمعدن الأصفر للصعود إلى أعلى مستوى في 21 شهرا.

وقد يؤثر الهبوط البالغ 25 بالمئة على أساس سنوي في مشتريات ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم على الأسعار العالمية للمعدن النفيس التي انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وهوت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض في الأسبوع الأخير من يونيو حزيران وخسرت حوالي 8 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018. وصعدت الأسعار المحلية للذهب بأكثر من 5 في المئة منذ بداية العام.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من الذهب في النصف الأول من 2018 انخفضت بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي إلى 318.2 طن.