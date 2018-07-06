مبيعات "فولكسفاجن" تتجاوز 3 ملايين سيارة خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم اليوم الجمعة بيع 12ر3 مليون سيارة تحمل علامة "فولكسفاجن" التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز المبيعات مستوى 3 ملايين سيارة خلال ستة أشهر لأول مرة.

يذكر أن مجموعة "فولكسفاجن" تمتلك مجموعة من العلامات التجارية منها "فولكسفاجن" نفسها و"أودي" و"بورشه" و"سيات" و"سكودا".

وأشارت المجموعة إلى زيادة مبيعات سيارات "فولكسفاجن" بنسبة 3ر6% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل النمو القوي للمبيعات في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال "يورجن شتاكمان" مدير مبيعات فولكسفاجن إن "النصف الثاني من العام سيكون أصعب بدرجة كبيرة"، مشيرا إلى بدء الشركة فى تطبيق اختبار المركبات الخفيفة المتوافق عالميا ، الأمر الى يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الإنتاج في بعض خطوطها الإنتاجية في أوروبا.

تواجه شركات صناعة السيارات صعوبة في تمرير كل طرزها عبر اختبارات العوادم الجديدة وفقا لـ " اختبار المركبات الخفيفة المتوافق عالميا " الذى سيبدأ تطبيقه أول أيلول/سبتمبر المقبل. ويستهدف هذا الاختبار الوصول إلى نتائج أكثر دقة بالنسبة للعوادم في ظروف التشغيل الحقيقية، مقارنة بالاختبارات المعملية المستخدمة حاليا.

ومن المقرر أن توقف "فولكسفاجن" تشغيل خطوط إنتاجها في مصنع فولفسبورج لعدة أيام خلال الربع الثالث من العام الحالي.

من ناحية أخرى أشارت "فولكسفاجن" إلى تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 7ر1%. وأرجعت الشركة الألمانية هذا الانخفاض إلى خفض الرسوم الجمركية على واردات الصين من السيارات من 25% إلى 15% اعتبارا من أول تموز/يوليو الحالي، وهو ما جعل المشترين يؤخرون قرار الشراء خلال الشهر الماضي للاستفادة من الأسعار الجديدة.

في الوقت نفسه زادت مبيعات "فولكسفاجن" خلال النصف الأول من العام الحالي ككل بنسبة 6%، حيث تمثل المبيعات في الصين حوالي نصف إجمالي مبيعات الشركة الألمانية.